Europa League, il programma dello Shakhtar Donetsk alla vigilia della gara con la Roma: rifinitura in mattinata e conferenza stampa di Castro alle 17:15

Vigilia di Europa League per lo Shakhtar Donetsk di Castro. La squadra ucraina infatti si prepara a scendere in campo domani sera contro la Roma di mister Fonseca, nella gara di ritorno degli ottavi di finale della competizione. I giallorossi all'andata si sono imposti per 3-0, ma gli ucraini faranno di tutto per ribaltare il risultato. Stando al programma rilasciato dalla società attraverso il proprio profilo Twitter, lo Shakhtar scenderà in campo questa mattina alle 9:30 per svolgere il proprio allenamento di rifinitura, mentre alle 17:15 il tecnico Castro parlerà in conferenza stampa. Alle 18 invece sarà il turno di Fonseca, che parlerà ai cronisti.

? A busy @EuropaLeague pre-match day ⬇ 9:30 CET ? Shakhtar training in Sviatoshyno.

17:15 CET ? Press conference of Castro and Matviienko.

18:00 CET ? Roma press conference. Follow the news at https://t.co/R61xEiQzqw and the streams on https://t.co/eZbXfN0P64. #UEL pic.twitter.com/TQWynSvffY — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 17, 2021