Europa League: domani alle 13 sorteggio di quarti e semifinali. Ecco dove vederlo in tv e in streaming

Pratica Shakhtar archiviata, ora per la Roma si fa sul serio e domani pomeriggio sarà di nuovo appuntamento di sorteggi. I nuovi accoppiamenti dei prossimi turni saranno estratti venerdì 19 marzo alle ore 13, sempre alla Casa del Calcio di Nyon. Ci sarà una novità sostanziale rispetto all’ultima volta: non solo i quarti di finale, stavolta verranno sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali. Oltre ai prossimi avversari, quindi, la Roma conoscerà già in anticipo le altre possibili sfidanti in caso di passaggio del turno. Tutto in una sola volta: per l’occasione ci sarà anche il sorteggio pro-forma che stabilità chi sarà la squadra di casa nella finalissima di Danzica del prossimo 26 maggio.

Le regole restano le stesse del precedente appuntamento: non ci sono teste di serie e sono permessi scontri tra le squadre della stessa nazione. Non dovrebbero esserci novità nemmeno per le procedure, quindi come avvenuto in passato la prima squadra estratta giocherà la gara di andata in casa. Eventuali restrizioni e novità verrano comunque annunciati prima del via.

Queste le date: 8 e 15 aprile per i quarti, mentre le semifinali si disputeranno il 29 aprile e il 6 maggio. Calcio d’inizio sempre alle 21, con il calendario che sarà ufficializzato come sempre a procedura conclusa. Il sorteggio sarà seguito in tempo reale da LAROMA24.IT e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Football (canali 200 e 204 del bouquet Sky), oltre che su Eurosport e in streaming sul sito ufficiale dell’Uefa.

LE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE

Arsenal

Granada

ROMA

Dinamo Zagabria/Tottenham

Milan/Manchester United

Rangers-Slavia Praga

Villarreal/Dinamo Kiev

Young Boys-Ajax