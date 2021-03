Europa League, allenamento sul campo dell'Olimpico per lo Shakhtar in vista della sfida con la Roma (FOTO)

Lo Shakhtar Donetsk si prepara a scendere in campo domani sera tra le mura dell'Olimpico contro la Roma di mister Fonseca. la squadra ucraina si è presentata nella serata di oggi proprio all'interno dello stadio capitolino per testare il terreno di gioco e, soprattutto, svolgere l'ultimo allenamento di rifinitura prima della gara di domani sera.

✅ Pre-match training session at the Stadio Olimpico before the encounter with Roma.

All the pics from Rome: https://t.co/xWc9gRik07. #RomaShakhtar #UEL @EuropaLeague pic.twitter.com/S5JHvy1jRj

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 10, 2021