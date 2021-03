Volano in campionato i prossimi avversari europei della Roma: nel 'testacoda' olandese tra la prima e l'ultima in classifica, l'Ajax passeggia sul Den Haag e vince per 5-0. Firmano il pokerissimo degli uomini di ten Hag, nell'ordine, Rensch, Brobbey, Alvarez, Tadic e Klaassen.

L'Ajax legittima così il proprio primato in Eredivisie portandosi a quota 66 - a +11 e con una partita in meno rispetto al Psv secondo - e mettendo in guardia i giallorossi in vista dei quarti di Europa League.