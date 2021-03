DIAWARA: "Non dobbiamo rilassarci. Ora ho più continuità e farò ancora meglio"

ROMA TV - Protagonista della vigilia, oltre al tecnico Fonseca, anche Diawara che in conferenza stampa ha ricevuto appena una domanda, dall'inviato di Sky, mentre i giornalisti ucraini si concentravano esclusivamente sul tecnico della Roma ed ex Shakhtar. Queste le parole al canale tematico romanista del centrocampista: "Abbiamo vinto 3-0 all'andata ma non dobbiamo rilassarci, sappiamo che sarà una partita difficile con una squadra forte. Giochiamo fuori casa e dobbiamo mettercela tutta per qualificarci. Dobbiamo concentrarci subito, dal 1' al 90', non sarà una partita semplice e non dobbiamo farli ripartire perché tecnicamente sono bravi. Io mi sento bene, ho più continuità e sicuramente potrò fare ancora meglio. Siamo tutti sereni e concentrati, vogliamo andare lì a fare una grande prestazione".