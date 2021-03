Champions League: Real Madrid e Manchester City ai quarti. Atalanta eliminata

Altri due verdetti in chiave Champions League: approdano ai quarti di finale di questa edizione, dopo Porto, Borussia Dortmund, PSG e Liverpool, anche Real Madrid e Manchester City.

I blancos si qualificano grazie alla vittoria per 3-1 sull'Atalanta - risultato complessivo 4-1 -. Per il doppio vantaggio dei padroni di casa le reti di Karim Benzema, che sfrutta indirettamente un rinvio sbagliato di Sportiello al 34', e Sergio Ramos, su calcio di rigore al 60'. A poco serve la firma di Luis Muriel, che accorcia le distanze al minuto 83 trasformando un calcio di punizione, appena prima che Asensio chiuda definitivamente i conti segnando il terzo gol per il Real.

Si impone poi per 2-0 il City di Guardiola, che in campo neutro alla Puskas Arena di Budapest piega il Borussia Monchengladbach con le reti di Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan - risultato complessivo 4-0 -.

A questo punto per completare il quadro delle qualificate ai quarti si attendono i risultati di Bayern Monaco-Lazio e Chelsea Atletico Madrid, che scenderanno in campo domani.