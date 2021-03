Il doppio confronto valido per i quarti di finale di Champions League tra Porto e Chelsea si giocherà su campo neutro, come già accaduto per alcune gare degli ottavi, a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. Il teatro delle due sfide sarà lo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia: l'andata è in programma il 7 aprile, il ritorno il 13. Lo rende noto l'Uefa sul sito ufficiale.

(uefa.com)

