Champions League: Manchester City-'Gladbach si giocherà a Budapest

La Uefa ha ufficializzato che "la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Borussia Moenchengladbach si giochera' alla Puskas Arena di Budapest. La data della partita (16 marzo 2021) e l'orario d'inizio (21:00) rimarranno invariati. La UEFA desidera ringraziare il Manchester City e il Borussia Moenchengladbach per il loro sostegno e la stretta collaborazione, cosi' come la Federcalcio ungherese per l'assistenza e per aver accettato di ospitare la partita".

Lo spostamento di sede, cosi' come successe per la gara d'andata (2-0 per i Citizens in trasferta) e' dovuto alle restrizioni sanitarie per contrastare la diffusione del coronavirus.