Champions League: Liverpool-Lipsia si gioca ancora a Budapest

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Lipsia si svolgerà il 10 marzo a Budapest, stessa sede della gara di andata (vinta 2-0 dagli inglesi), a causa delle restrizioni di viaggio legate alla pandemia. Lo ha annunciato la Uefa.

Se la partita si fosse giocata in Inghilterra, il Lipsia avrebbe dovuto osservare al rientro una quarantena di 10 giorni, in conformità con le linee guida delle autorità tedesche per contrastare la variante britannica del Covid. L'altro ritorno degli ottavi tra squadre tedesche e inglesi, Manchester City-Borussia Moenchengladbach, la cui gara di andata si è svolta sempre a Budapest, al momento resta confermata nella sua sede naturale, in Inghilterra, il 16 marzo