Champions League, il PSG supera il turno nonostante il pareggio per 1-1 con il Barcellona. 2-0 del Liverpool sul Lipsia

Altra serata di verdetti per la Champions League. Nella giornata di oggi infatti sono scese in campo il PSG contro il Barcellona e il Liverpool contro il Lipsia, nelle gare di ritorno degli ottavi di finale. Nella prima gara i francesi non sono andati oltre il pareggio per 1-1 contro gli spagnoli con le reti di Mbappé e Messi, ma forti del largo successo dell'andata vinta per 4-1 passano ai quarti di finale della competizione. Stessa sorte il Liverpool che si impone per 2-0 ai danni del Lipsia grazie alle reti di Salah e Mané, accedendo ai quarti agevolmente dopo un altro 2-0 ottenuto nella gara di andata.