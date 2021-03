Champions League: il Porto affonda la Juve ai supplementari e va ai quarti. Passa anche il Borussia Dortmund

Arrivano i primi due verdetti definitivi dagli ottavi di finale di Champions League: passano ai quarti Borussia Dortmund e Porto.

A trascinare i tedeschi è ancora una volta Erling Haaland, che affonda il Siviglia con una doppietta: le sue reti arrivano al 35' e al 54', quest'ultima su calcio di rigore. I gol di En-Nesyri, al 68' sempre da penalty e al 6' minuto di recupero, non bastano a ribaltare il 2-3 della gara d'andata.

Servono invece i tempi supplementari per decretare la vincente tra Juventus e Porto. Si mette subito male per i bianconeri che, dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata, vanno sotto grazie ad un rigore causato da Demiral e trasformato da Sergio Oliveira. Gli uomini di Pirlo, però, non si arrendono, e vanno in rete con Federico Chiesa. Con il Porto in inferiorità numerica per espulsione di Taremi al 54', è ancora l'ex Fiorentina a segnare, riportando il computo dei 180' minuti in perfetta parità.

Il forcing della Juve non produce la rete della qualificazione, così si va ai supplementari: al 115' è ancora Sergio Oliveira a beffare Szczesny con una punizione sotto la barriera. 2 minuti dopo l'orgoglio della Juve viene fuori con Rabiot, che la porta sul 3-2, ma non basta: la differenza reti condanna i bianconeri che escono dalla competizione.