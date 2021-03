Ajax, Stekelenburg: «Bello ritrovare la Roma. Poteva andarci meglio, ma anche peggio»

AJAX.NL - «Sarà una bella sfida, ma non credo che la Roma sarà molto felice di affrontarci. Abbiamo visto il sorteggio in diretta sul bus. Poteva andare meglio, ma anche peggio». Sarà il grande ex del confronto di Europa League tra i giallorossi e i 'lancieri'. Tornato a gennaio nel club che lo ha lanciato, Maarten Stekelenburg grazie all'indisponibilità di Onana si è preso il posto da titolare ed ha anche ritrovato la convocazione in Nazionale: «Ci ho sempre pensato, voglio sempre dare il meglio, sicuramente non andrò lì in vacanza - ha dichiarato al sito ufficiale del club - Ho sempre pensato ad allenarmi duramente e a farmi trovare pronto».

