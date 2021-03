Ajax, per Blind infortunio alla caviglia. Il ct olandese De Boer: «Esclusi problemi al ginocchio, non sappiamo quanto sia grave»

L'Ajax resta in ansia per le condizioni di Daley Blind. Il difensore dei lancieri si è infortunato ieri sera nel corso del match tra Olanda e Gibilterra. Dopo un contrasto in area di rigore il calciatore ha accusato un problema alla gamba sinistra e ha lasciato il terreno di gioco in barella. Nei primi minuti si era pensato ad un infortunio al ginocchio, vista anche la dinamica dell'infortunio: dopo il contrasto con il suo avversario il piede sinistro di Blind è rimasto bloccato sul terreno e il giocatore è poi caduto di peso sull'articolazione.

Il ct orange Franck De Boer ha però ridimensionato il tutto: «Per fortuna nessun problema al ginocchio, ma credo che il problema sia alla caviglia, era molto dolorante», ha dichiarato al termine del match, sottolineando che Blind non è stato trasportato in ospedale. «Non sappiamo ancora quanto sia grave, dobbiamo aspettare e vedere. Speriamo non sia nulla di grave». Anche l'Ajax attende notizie dallo staff medico della nazionale, visti i prossimi impegni in Europa League con la Roma.

(Nos)

