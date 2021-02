Sconfitta in campionato per i prossimi avversari della Roma in Europa League: lo Shakhtar Donetsk cade infatti in casa contro lo Zorya. Lo 0-1 matura in pieno recupero grazie al gol di Ivanisenja, nonostante l'inferiorità numerica della squadra ospite causata dall'espulsione all'80' di Juninho. Fallisce dunque agli uomini di Luis Castro il momentaneo sorpasso alla Dinamo Kiev in vetta - impegnata alle 18.30 ora italiana contro l'ultima in classifica -.