Young Boys: problema lombare per Lustenberger. Salta la Roma

Non ci sarà Fabian Lustenberger per la sfida di giovedì tra Roma e Young Boys. A comunicare il forfait del calciatore è proprio il club svizzero in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale:

"Lo Young Boys dovrà fare a meno di Fabian Lustenberger nelle prossime settimane: il capitano dell'YB si è infortunato alla vertebra lombare in un contrasto nella vittoria per 1-0 a Sofia giovedì. Per quanto tempo Fabian Lustenberger rimarrà fuori dipenderà da ulteriori esami e dal processo di guarigione dell'infortunio alla schiena.

Il BSC Young Boys augura a Fabian Lustenberger una pronta guarigione e attende con impazienza il suo ritorno in campo".

(bscyb.ch)

