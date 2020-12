VIDEO - Cristante: «L'andamento con le big? Ricordo poche sconfitte»

Bryan Cristante parla del rendimento della Roma di Fonseca contro le grandi. Un tema del quale si è dibattuto in questi giorni e per il quale il centrocampista giallorosso ammette che nella squadra non è stato affrontato: "Non ne abbiamo mai parlato - ha detto alla vigilia del match con lo Young Boys - In questa stagione e in quella passata contro le grandi abbiamo sempre fatto bene, ricordo poco sconfitte e non abbiamo mai affrontato il discorso"