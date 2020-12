ROMA-YOUNG BOYS: le probabili formazioni dei quotidiani. A sinistra pronto Calafiori, in attacco torna Mayoral

LAROMA24.IT - La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 21 allo stadio Olimpico contro lo Young Boys, nella gara valida per la quinta giornata del girone di Europa League. In caso di vittoria o pareggio i giallorossi blinderebbero con una giornata d'anticipo il primo posto nel girone, così da non doversi preoccupare per la trasferta contro il CSKA Sofia. Nonostante l'importanza della gara però Fonseca dovrà fare i conti con le assenze anche questa sera. In porta torna Pau Lopez, mentre in difesa Ibanez sarà coadiuvato da Cristante e Juan Jesus. A sinistra spazio a Calafiori che farà rifiatare Spinazzola, mentre in mediana potrebbe tornare dal primo minuto Diawara. In attacco saranno Pellegrini e Carles Perez a supportare Borja Mayoral.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

CORRIERE DELLA SERA: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

IL TEMPO: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Jesus; Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pellegrini; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Jesus; Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pellegrini; Mayoral.

IL ROMANISTA: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Jesus; Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pellegrini; Mayoral.

TUTTOSPORT: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Jesus; Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pellegrini; Mayoral.

LEGGO: Pau Lopez; Fazio, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pellegrini; Mayoral.