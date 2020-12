Nella mattinata della sfida di Europa League con lo Young Boys, in programma stasera all'Olimpico, Fonseca ha diramato la lista dei convocati. Non ci sono gli infortunati Mancini e Veretout, oltre a Santon e Smalling, rientra invece Kumbulla dopo tre settimane di assenza causa Covid-19, e Fazio. Chiamata anche per i giovani Berti, Bove, Milanese e Ciervo.