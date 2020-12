ROMA-YOUNG BOYS: arbitra Jovic. Nessun precedente con i giallorossi, 2 vittorie su 2 per le italiane con il fischietto croato

Sarà il croato Fran Jovic ad arbitrare la sfida di Europa League di domani sera tra Roma e Young Boys. Nel match che può decretare la matematica qualificazione al primo posto dei giallorossi, il fischietto sarà assistito da Ivica Modric e Hrvoje Radic come assistenti. Il quarto uomo sarà invece Mario Zebec.

Nessun precedente per i giallorossi con il fischietto croato, che ha però già arbitrato 2 volte in carriera squadre italiane. Si tratta di Torino e Milan: i rossoneri lo hanno incrociato in questa stagione, nel terzo turno di qualificazione all'Europa League (3-2 al Glimt). Per i granata, invece, l'1-4 nell'ultima stagione con il Debreceni.

(uefa.com)