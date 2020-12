Europa League, Roma-Young Boys: per la prima volta i giallorossi vincono 4 delle 5 gare della fase a gironi in una competizione europea

La Roma si impone per 3-1 sullo Young Boys nella quinta giornata del girone di Europa League. La squadra di Fonseca dopo esser andata sotto riesce a recupera lo svantaggio e le reti di Borja Mayoral, Calafiori e Dzeko conquista i tre punti che valgono il primo posto del girone con una giornata d'anticipo. Come riportato dal portale di statistiche sportive Opta inoltre, la Roma per la prima volta nella propria storia da quando prende parte alla fase a gironi di una competizione europea mette a referto quattro vittorie su cinque gare disputate.

