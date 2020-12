La UEFA si arrende: il massimo organo del calcio europeo deve piegarsi all'emergenza e rinviare il match tra Villareal e Qarabag, inizialmente in programma per la serata di giovedì. La motivazione è da ricercarsi nell'alto numero di contagiati da Covid-19 attualmente presenti nella squadra azera. Il tecnico Qurbanov non ha a disposizione neanche il numero minimo richiesto dalla Uefa per poter disputare il match. Ancora da definirsi data e orario in cui la partita verrà recuperata.

(uefa.com)