Europa League: minuto di silenzio per Paolo Rossi

La Confederazione del calcio europeo ha annunciato che in tutte le partite di Europa League e delle altre competizioni Uefa in programma oggi "verra' osservato un minuto di silenzio in onore dell'eroe dell'Italia campione del mondo, Paolo Rossi. Capocannoniere ai Mondiali del 1982, Rossi ha segnato 20 gol in 48 partite con la Nazionale azzurra".