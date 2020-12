Europa League: le possibili avversarie della Roma retrocesse dalla Champions League

Ancora prematuro fornire un quadro completo, ma per i sedicesimi di Europa League la Roma ha conosciuto stasera i nomi di 4 delle possibili avversarie che lunedì prossimo verranno estratte al sorteggio dei sedicesimi di Europa League. Oltre alla Stella Rossa, finora unica squadra della fase a gironi certa di essere inserita in seconda fascia, tra le possibili avversarie ci sono anche le peggiori terze classificate della fase a gironi della Champions: c'è l'Olympiacos, fanalino di coda tra le 'retrocesse' con soli 3 punti conquistati, poi la Dinamo Kiev (era nel gruppo della Juve), il Salisburgo e il Krasnodar. Come detto, il quadro si completerà solo domani con l'esito delle ultime gare.

IL QUADRO PROVVISORIO DELLE FASCE DEL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE (in rosso le retrocesse dalla Champions)

TESTE DI SERIE

Roma

Arsenal

Villarreal

Dinamo Zagabria

Hoffenheim

Manchester United

Bruges

Shakhtar Donetsk

Ajax

NON TESTE DI SERIE

Stella Rossa

Krasnodar

Dinamo Kiev

Salisburgo

Olympiacos

Già qualificate: Slavia Praga, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada, PSV, Leicester, Braga, Lille, Milan, Villarreal, Anversa, Tottenham