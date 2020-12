Europa League: il Napoli pareggia in Olanda, qualificazione ancora in gioco. 0-0 tra Cluj e CSKA, ai sedicesimi Benfica, Leverkusen e PSV

Terminate le gare delle 21 della quinta giornata di Europa League. Qualificazione ancora in forse per il Napoli, che non va oltre l'1-1 con l'AZ Alkmaar e si giocherà il pass per i sedicesimi nell'ultimo confronto con la Real Sociedad. Nel gruppo della Roma spera ancora il Cluj, che pareggia 0-0 con il CSKA Sofia. Altri verdetti dagli altri campi: si qualificano ai sedicesimi Bayer Leverkusen, Benfica, PSV, Granada, Slavia Praga e Rangers.

Questi i risultati finali:

GRUPPO A

Cluj-CSKA Sofia 0-0

Classifica: Roma 13, Young Boys 7, Cluj 5, CSKA Sofia 2

GRUPPO B

Arsenal-Rapid Vienna 4-1 (10' Lacazette, 18' Mari, 44' Nketiah, 48' Kitagawa, 66' Smith-Rowe)

Molde-Dundalk 3-1 (30' Eikrem, 41' Omoijuanfo, 67' Ellingsen, 90’ Florees)

Classifica: Arsenal 15, Molde 9, Rapid Vienna 6, Dundalk 0

GRUPPO C

Nizza-Bayer Leverkusen 2-3 (22' Diaby, 26' Kamara, 32' Dragovic, 46' Ndoye, 51' Baumgartlinger)

Slavia Praga-Hapoel Beer Sheva 2-0 (31' Sima, 36' Stanciu)

Classifica: Slavia Praga e Bayer Leverkusen 12, Nizza e Hapoel Beer Sheva 3

GRUPPO D

Benfica-Lech Poznan 4-0 (36' Vertonghen, 57' Nunez, 58' Pizzi, 89' Weigl)

Rangers-Standard Liegi 3-2 (6' Lestienne, 39' Goldson, 41' Cop, 46' pt rig. Tavernier, 63' Arfield)

Classifica: Rangers e Benfica 11, Lech Poznan e Standard Liegi 3

GRUPPO E

Granada-PSV 0-1 (39' Malen)

Omonia Nicosia-PAOK Salonicco 2-1 (9' Kakoullis, 39' Tzolis, 84' Jordi Gomez)

Classifica: Granada 10, PSV 9, PAOK Salonicco 5, Omonia Nicosia 4

GRUPPO F

AZ Alkmaar-Napoli 1-1 (6' Mertens, 54' Martins Indi)

Real Sociedad-Rijeka 2-2 (37' Velkovski, 69' Bautista, 73' Loncar, 79' Nacho Monreal)

Classifica: Napoli 10, Real Sociedad e AZ Alkmaar 8, Rijeka 1