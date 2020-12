Europa League, il CSKA Sofia si impone 3-0 in trasferta contro il Botev Plovdiv

La Roma si prepara a tornare in campo giovedì alle 18:55 contro il CSKA Sofia, nell'ultima gara del girone di Europa League. I giallorossi sono scesi in campo questo pomeriggio contro il Sassuolo senza andare oltre lo 0-0, mentre la squadra di Bruno Akrapović si è imposta nel match pomeridiano contro il Botev Plovdiv per 3-0. La gara di giovedì non conta per entrambe le squadra, visto che anche il CSKA è già fuori dal discorso qualificazione ai sedicesimi, ma tenteranno comunque di imporsi sulla formazione guidata da Fonseca.