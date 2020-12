Europa League, il Braga si impone per 3-1 contro l'Estoril Praia

Mentre all'Olimpico la Roma si imponeva con il risultato di 3-1 sul Torino, in Portogallo anche lo Sporting Braga, prossimo avversario dei giallorossi, scendeva in campo nel turno infrasettimanale di campionato contro l'Estoril Praia. La squadra allenata da Carvalhal si è imposta sugli ospiti per 3-1 grazie a una tripletta di Paulinho; a nulla è servito il gol di André Franco per l'Estoril. Con questa vittoria il Braga si porta al quarto posto in classifica a quota 18 punti, a un punto dal Porto terzo e a cinque punti dallo Sporting Lisbona capolista con 23.