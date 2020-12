CSKA Sofia-Roma: out Calafiori per gastroenterite, Bamba dal 1'

Attesa alle 18.55 dai bulgari del CSKA Sofia nell'ultima gara della fase a gironi di Europa League, la Roma, già qualificata ai sedicesimi come prima, dovrà fare a meno di Riccardo Calafiori, in gol contro lo Young Boys: il laterale classe 2002 è stato fermato da una gastroenterite e non si accomoderà neanche in panchina. Al suo posto in campo gioca il giovane Bamba.