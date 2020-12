CSKA SOFIA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Boer in porta, Milanese e Bamba dal 1'. Smalling in panchina, out Calafiori. Riscaldamento in corso (VIDEO)

LAROMA24.IT - Ultima giornata della fase a gironi di Europa League e la Roma, già qualificata a sedicesimi come prima, fa visita ai bulgari del CSKA Sofia. Tanto turnover per Paulo Fonseca, che lascia a riposo Dzeko, Mkhitaryan, Spinazzola, Cristante, Ibanez e Mirante. Spazio ai giovani Boer e Bamba, al debutto assoluto con la Roma, e Milanese, all'esordio dal 1', che affianca in mediana Diawara. In difesa il portoghese si affida a Fazio con Kumbulla e Jesus, mentre Smalling si accomoda in panchina. Pedro - squalificato domenica in campionato col Bologna - e Carles Perez supportano Mayoral in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CSKA SOFIA: Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Rodrigues; Sowe, Sankhare.

A disp: Evtimov, Henrique, Carey, Beltrame, Vion, Penaranda, Turitsov, Ahmedov, Galabov.

All.: B. Akrapovic.

ROMA: Boer; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Pedro, Carles Perez; Mayoral.

A disp: Pau Lopez, Berti, Smalling, Karsdorp, Villar, Bove, Tripi, Ciervo.

All.: P. Fonseca.

Arbitro: Peljito. Assistenti: Ibrisimbegovic-Beljo. IV Uomo: Kaljanac.

PREPARTITA

18.25 - Anche il resto della squadra giallorossa fa il suo ingresso sul terreno di gioco per il warm-up.

18.15 - Scendono in campo i portieri per effettuare il riscaldamento pre-partita. "In bocca al lupo, Pietro", l'augurio della Roma per Boer, oggi all'esordio assoluto.

In bocca al lupo, Pietro! ? Inizia il riscaldamento di Boer, questa sera al debutto assoluto ?#CSKARoma #UEL pic.twitter.com/3BPjoYxT1F — AS Roma (@OfficialASRoma) December 10, 2020

17.45 - Anche la Roma comunica su Twitter la formazione ufficiale:

??????? ? Ecco la nostra formazione ? Debutto dal primo minuto per Milanese ? Debutto assoluto per Boer e Bamba#CSKARoma #UEL pic.twitter.com/o6Ua0LDrm0 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 10, 2020

17.35 - Così il CSKA Sofia in campo: Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Rodrigues; Sowe, Sankhare. Lo comunica l'Uefa sul sito ufficiale.

17.30 - Ufficiale la formazione della Roma, come rende noto su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

17.25 - La Roma lascia l'albergo per dirigersi in pullman verso lo stadio Vasil Levski.