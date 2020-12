Cska Sofia-Roma, Akrapovic: "Abbiamo mostrato le nostre qualità. Giocando sempre così forse saremmo passati"

A margine del match vinto dal suo Cska Sofia sulla Roma, valido per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League, Bruno Akrapovic ha rilasciato le consuete dichiarazioni del post-partita ai cronisti presenti allo stadio. Queste le sue parole:

"Abbiamo cercato di spronare la squadra in ogni modo a credere di poter vincere. Non importa chi ci fosse in campo per la Roma, abbiamo mostrato le nostre qualità facendo vedere pressing, un ottimo gioco e segnando 3 gol. Abbiamo avuto buone occasioni, all'inizio abbiamo giocato esattamente come volevamo. La squadra aveva giocato bene anche con Belchev (ultimo allenatore, ndr), ma se avessimo giocato sempre come abbiamo fatto oggi forse avremmo passato il turno".