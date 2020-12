Champions League: pari tra Borussia e Lazio, successi per Juventus, PSG, Chelsea e Barcellona

Sono andate in scena le gare della penultima giornata di fase a gironi di Champions League. La Lazio non è ancora qualificata agli ottavi: i biancocelseti infatti non sono andati oltre il pareggio in casa del Borussia Dortmund. Vittorie invece per Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea e Barcellona. Questi i risultati della serata:

Istanbul Başakşehir-Lipsia 3-4 (27' Poulsen, 43' Mukiele, 45'+3', 72', 86' Kahveci, 66' Olmo, 90'+2' Sorloth)

Kuban Krasnodar-Rennes 1-0 (72' Berg)

Club Brugge-Zenit San Pietroburgo 3-0 (34' De Ketelaere, 58' rig. Vanaken, 74' Lang)

Borussia Dortmund-Lazio 1-1 (45' Guerreiro, 67' rig. Immobile)

Ferencvaros-Barcellona 0-3 (15' Griezmann, 21' Braithwaite, 28' rig. Dembelé)

Juventus-Dynamo Kiev 3-0 (21' Chiesa, 57' Ronaldo, 65' Morata)

Manchester United-Paris Saint-Germain 1-3 (6', 90'+1' Neymar, 32' Rashford, 69' Marquinhos)

Siviglia-Chelsea 0-4 (7', 53', 74', 84' rig. Giroud)