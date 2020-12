Champions League: lo Shakhtar abbatte il Real. Vince anche il Salisburgo

Nei due anticipi di questo martedì di Champions League spicca una nuova debacle del Real Madrid, che cade in casa dello Shakhtar Donetsk. Gli ucraini piegano i blancos con il punteggio di 2-0, reti di Dentinho e Solomon. Vince invece in trasferta il Salisburgo: 1-3 sul campo della Lokomotiv Mosca con doppietta di Berisha e gol di Adeyemi. Inutile la rete, per i padroni di casa, di Mirancuk.

I RISULTATI DEGLI ANTICIPI

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 0-2 (57' Dentinho, 82' Solomon)

Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3 (28' e 41' Berisha, 79' rig. Mirancuk, 81' Adeyemi)