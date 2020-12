Champions League: Inter eliminata, solo 0-0 con lo Shakhtar. Agli ottavi Real e Atletico

Finisce nel peggiore dei modi l'avventura europea dell'Inter. Fuori dagli ottavi di Champions e nemmeno la consolazione dell'Europa League per Conte: i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Punteggio che sommato alla vittoria del Real Madrid ai danni del Gladbach (entrambe agli ottavi) condanna l'Inter all'ultimo posto del gruppo B e di conseguenza all'eliminazione. Verdetti definitivi dagli altri campi: passa al secondo turno anche l'Atletico Madrid, in Europa League oltre allo Shakhtar 'retrocedono' anche Salisburgo e Olympiacos.

Questi i risultati finali (in rosso le qualificate agli ottavi, in blu le qualificate ai sedicesimi di Europa League):

GRUPPO A

Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca 2-0 (63' Süle, 80' Choupo-Moting)

Salisburgo-Atletico Madrid 0-2 (39' Hermoso, 86' Carrasco)

Classifica: Bayern Monaco 16, Atletico Madrid 9, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3

GRUPPO B

Inter-Shaktar Donetsk 0-0

Real Madrid-Borussia Mönchengladbach 2-0 (9' e 32' Benzema)

Classifica: Real Madrid 10, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk 8, Inter 6





GRUPPO C

Manchester City-Olympique Marsiglia 3-0 (48' Ferran Torres, 77' Agüero, 90' Sterling)

Olympiacos-Porto 0-2 (10' rig. Otavio, 77' Uribe)

Classifica: Manchester City 16, Porto 13, Olympiacos e Marsiglia 3