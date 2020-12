Prima dell'Europa League, come da consuetudine, è toccato alla "sorella maggiore" Champions League scoprire gli abbinamenti per gli ottavi di finale. 3 le italiane in corsa: Juventus, Atalanta e Lazio, con l'Inter invece eliminata e fuori dall'Europa al girone iniziale.

GLI OTTAVI DI FINALE:

Borussia M'Gladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Psg

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid