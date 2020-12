Champions League: Borussia Moenchengladbach-Inter 2-3, Conte ancora in corsa per la qualificazione. L'Atalanta non va oltre l'1-1 contro il Midtjylland

L'Inter di Conte si impone in Germania per 3-2 sul Borussia Moenchengladbach e tiene viva la speranza di qualificarsi agli ottavi di finale, anche se per farlo dovrà vincere anche nell'ultima gara del girone contro lo Shakhtar Donetsk tenendo d'occhio il match tra Borussia e Real Madrid. L'Atalanta invece, altra italiana scesa in campo questa sera in Champions League, non va oltre l'1-1 contro il Midtjylland in casa. La squadra di Gasperini si trova al secondo posto in classifica, complice la vittoria del Liverpool sull'Ajax ma la qualificazione non è ancora messa al sicuro.

Questi i risultati completi della quinta giornata di Champions League, per quanto riguarda i Gruppi A, B, C e D:

Borussia Moenchengladbach-Inter 2-3 (Darmian 17'; Plea 46', 75'; Lukaku 64', 73')

Atalanta-Midtjylland 1-1 (Scholz 13'; Romero 79')

Liverpool-Ajax 1-0 (Jones 58')

Atletico Madrid-Bayern 1-1 (Joao Felix 26'; Muller 86')

Porto-Manchester City 0-0

Marsiglia-Olympiacos 2-1 (Camara 33'; Payet 55', 75')