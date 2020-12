Champions League, Ajax-Atalanta 0-1: la squadra di Gasperini conquista gli ottavi di finale. 1-1 tra Midtjylland e Liverpool

L'Atalanta di Gasperini vince 1-0 in trasferta sul campo delll'Ajax e conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri passano il girone con il secondo miglior punteggio, alle spalle della squadra di Klopp, imponendosi sugli olandesi grazie a una rete di Muriel al minuto 85'. Il Liverpool invece, inserito nello stesso girone dell'Atalanta, non va oltre l'1-1 sul campo del Midtjylland con reti di Salah al 1' e di Scholz al 62'. Nella giornata di oggi sono scese in campo anche PSG-Basaksehir, gara sospesa nella serata di ieri in seguito a un insulto razzista pronunciato dal quarto uomo Sebastian Coltescu nei confronti di uno dei vice dell'allenatore Buruk. I francesi hanno dilagato contro la squadra turca per 5-1.