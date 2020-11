Young Boys: rinviato il match di campionato con il Lugano

Una domenica di sosta per lo Young Boys, avversario della Roma nel gruppo A di Europa League. La formazione svizzera avrebbe dovuto giocare oggi pomeriggio in casa del Lugano, in quello che doveva essere il match di cartello della Super League svizzera. Ma anche in Svizzera hanno dovuto fare i conti con l'emergenza Covid. Il Lugano infatti, tra nuovi positivi e giocatori già in quarantena, aveva solo 8 giocatori disponibili. La SFL (la federcalcio svizzera) ieri ha disposto il rinvio del match, accogliendo la richiesta del Lugano. Stessa sorte per altre 3 partite dell'ultimo turno.

Oggi sarà il turno delle altre eurorivali dei giallorossi: alle 15.45 il CSKA Sofia giocherà il derby con lo Tsarsko Selo. In serata sarà il turno del Cluj, che giovedì affronterà la Roma: per i rumeni (ore 20) impegno casalingo contro il Gaz Metan Medias.