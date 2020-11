Fissato il programma per la vigilia del match di Europa League tra Roma e Cluj: i giallorossi scenderanno in campo a Trigoria alle 11.20 per la rifinitura, mentre Paulo Fonseca interverrà in conferenza stampa alle 14, affiancato da uno dei suoi calciatori.

Fissata invece alle 18.30 allo Stadio Olimpico la conferenza stampa di Dan Petrescu - sempre affiancato da uno dei suoi giocatori -, che dirigerà la rifinitura del Cluj mezz'ora dopo, sempre sul manto erboso dello stadio della Capitale.