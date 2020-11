ROMA-CLUJ: le probabili formazioni. Turno di riposo per Dzeko e Smalling. Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Mayoral

LAROMA24.IT - È di nuovo Europa League per la Roma che ospita il Cluj tra le mura amiche dell'Olimpico nella terza giornata della fase a gironi della competizione. Fonseca concede un turno di riposo a Smalling e schiera, a protezione di Pau Lopez, Fazio con Ibanez e Kumbulla (Mancini è squalificato). Cambi anche in mediana: come contro il CSKA Sofia, spazio alla coppia Cristante-Villar. Pellegrini, invece, avanza al fianco di Mkhitaryan, favorito su Pedro, per supportare Borja Mayoral, mentre Dzeko si accomoda in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Fazio, Ibañez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Boer, Smalling, Juan Jesus, Karsdorp, Veretout, Tripi, Zalewski, Milanese, Dzeko, Pedro.

All. Fonseca.

CLUJ: Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljhu.

A disp.: Sandomierski, Rus, Murariu, Latovlevici, Soares, Aurelio, Itu, Pereira, Carnat, Costache, Omrani.

All. Petrescu.

Arbitro: Jug. Assistenti: Zunic e Vidali. IV uomo: Smajc