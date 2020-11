ROMA-CLUJ: le probabili formazioni dei quotidiani. Turno di riposo per Veretout e Smalling, davanti c'è Mayoral

LR24.IT - La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 18:55 contro il Cluj, nella terza gara del girone di Europa League che mette però in palio oltre i tre punti anche il primo posto del Gruppo A. Fonseca pensa alla partita di domenica contro il Genoa e ha svelato che saranno molti i gocatori a riposare. In porta spazio ancora a Pau Lopez. In difesa, viste le assenze di Mancini per squalifica e di Smalling che riposerà, ballotaggio tra Juan Jesus e Ibanez. A centrocampo ritornano dal primo minuto Villar e Cristante. In attacco ci sarà Borja Mayoral, che dovrebbe essere coadiuvato da Lorenzo Pellegrini e uno tra Pedro e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI NAZIONALI

LEGGO (3-4-2-1) - Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pedro, Pellegrini; Mayoral.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1) - Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1) - Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1) - Pau Lopez; Kumbulla, Ibanez, Fazio; Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral

IL ROMANISTA (3-4-2-1) - Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1) - Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1) - Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

TUTTOSPORT (3-4-2-1) - Pau Lopez; Fazio, Jesus, Kumbulla; Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.