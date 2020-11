ROMA-CLUJ: i convocati di Fonseca. Out Carles Perez, ok Mirante e Karsdorp. In lista 4 Primavera, prima chiamata per Tripi

A poche ore dall'inizio del match, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la gara con il Cluj, valida per il terzo turno della fase a gironi di Europa League. Confermato il forfait di Carles Perez, il tecnico giallorosso ha aggregato al gruppo 4 giocatori della Primavera. Oltre a Zalewski, Milanese e il terzo portiere Boer, il nome nuovo è quello di Filippo Tripi, centrocampista della formazione di Alberto De Rossi. Assenti anche gli infortunati Santon e Zaniolo, oltre al lungodegente Pastore e Farelli (non inserito in lista Uefa)

Questi i 22 a disposizione di Fonseca per stasera:

Pau Lopez

Boer

Mirante

Karsdorp

Ibanez

Juan Jesus

Smalling

Fazio

Kumbulla

Bruno Peres

Spinazzola

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Zalewski

Milanese

Tripi

Mkhitaryan

Dzeko

Pedro

Borja Mayoral