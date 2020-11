Roma ai sedicesimi di Europa League per la 5a volta dal 2009/10. Veretout il giocatore di Serie A con più gol dal dischetto in stagione

La Roma supera 2-0 il Cluj, quarta giornata della fase a gironi di Europa League, in trasferta e si qualifica con due turni di anticipo ai sedicesimi di finale della competizione: è la quinta volta per la squadra capitolina dal 2009/10, quando la competizione ha cambiato denominazione. Da marzo 2008, inoltre, non vinceva due trasferte consecutive in competizioni europee, mentre per la prima volta da marzo 2007 ha mantenuto la porta inviolata in tre gare di fila in campo europeo. La formazione giallorossa ha così allungato a nove la striscia record di partite a segno in trasferta sempre in competizioni Uefa.

Spostando l'attenzione sui protagonisti, Jordan Veretout, subentrato nella ripresa e a segno su penalty, è il giocatore in Serie A con più reti su calcio di rigore in stagione, considerando tutte le competizione (quattro gol su quattro tentativi). Ed entrambi i gol del francese in Europa League sono arrivati dal dischetto (il precedente è nel novembre 2019 contro l'Istanbul Basaksehir). Inoltre, col Cluj si tratta della prima rete, delle dodici messe a segno con la maglia della Roma in tutte le competizioni, dell'ex Fiorentina da subentrato.

Oggi, inoltre, Fonseca ha schierato contro il club rumeno una formazione titolare con un'età media di 25 anni: era da settembre 2005 (quando la media recitava 24 anni e 268 giorni contro l'Aris) che la Roma non schierava un undici iniziale con un'età media così bassa in un match di Champions o Coppa UEFA/Europa League. In campo dal 1' anche Riccardo Calafiori all'età di 18 anni e 191 giorni: il più giovane schierato titolare dai giallorossi in Europa è stato Stefano Okaka nel 2005 a 16 anni e 51 giorni contro l'Aris.