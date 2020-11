Morte Maradona: un minuto di silenzio in Champions, Europa League e Serie A (FOTO)

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio e dello sport e in memoria della leggenda argentina la UEFA ha disposto che sarà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi in Champions ed Europa League. E su Twitter il profilo dell'UEFA ha condiviso il ricordo di Maradona durante Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk di Champions, in scena alle 19.

Il Pibe de Oro sarà commemorato anche, prima del fischio d'inizio, nel prossimo weekend di Serie A, in occasione della nona giornata di campionato.