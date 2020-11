FOTO - Roma accolta dal freddo a Cluj-Napoca: neve e -3 gradi

Non bastasse l'emergenza in difesa a creare grattacapi a Paulo Fonseca, la Roma giocherà stasera con il Cluj in condizioni proibitive. Nella notte ha nevicato a Cluj-Napoca e stamattina il termometro faceva segnare -3 gradi centrigradi. Il difensore della Roma Juan Jesus ha immortalato su Instagram il panorama della città rumena al mattino dalla finestra dell'albergo in cui la squadra è in ritiro: tetti innevati e temperature polari al mattino, verosimilmente non molto diverse da quella che la Roma troverà alle 21, orario del calcio d'inizio.