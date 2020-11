FONSECA: "Dovremo essere intensi e concreti. Turnover? Ho fiducia nel gruppo, non sono preoccupato se cambio 4 o 5 giocatori" (VIDEO)

ROMA TV - Parla anche all'emittente di casa giallorossa il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, che stasera ospiterà il Cluj all'Olimpico: "Penso che non sia decisiva ma importante - le sue parole -. E' importante sommare questi 3 punti contro una squadra che può lottare per qualificarsi, è una squadra forte, che fa sempre buoni risultati in Europa League, che ha giocato col Siviglia senza perdere nessuna delle due partite. Domani (oggi, ndr) è molto importante per noi ma sarà una partita difficile".

Sulla chiave tattica per stasera: "Dobbiamo essere più intensi, dobbiamo essere più concreti. E' una partita con caratteristiche diverse, il Cluj gioca molto lungo, diretto. La seconda palla è molto importante e dopo questi momenti dovremo uscire velocemente per gli attacchi".

Un po' di turnover ci sarà anche stasera: "Ho fiducia nel gruppo, per questo cambio. Penso che tutti siano in un buon momento, non sono preoccupato se cambiamo 4 o 5 giocatori perché come detto ho fiducia in tutti".