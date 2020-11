Europa League: Roma matematicamente ai sedicesimi, con lo Young Boys basta il pari per il primo posto

LAROMA24.IT - L'assist era stato fornito ancora prima del calcio d'inizio. Ci aveva pensato Jean-Pierre Nsame, attaccante dello Young Boys che con il suo gol aveva deciso lo scontro con il CSKA Sofia. Servizio sfruttato e finalizzato a distanza da Jordan Veretout, che prima ha propiziato l'autogol di Debeljuh e poi siglato il rigore decisivo per il 2-0 della Roma sul Cluj. Combinazione di risultati che vale ai giallorossi la matematica qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

Con il successo di stasera i giallorossi salgono a 10 punti, segue lo Young Boys con 7, poi il Cluj con 4. Sono 6 i punti di vantaggio sui rumeni, che non potranno superare la formazione di Fonseca per via degli scontri diretti in favore dei giallorossi (oltre alla vittoria di stasera conta anche il 5-0 di tre settimane fa). La Roma si aggiunge così ad Arsenal, Leicester e Hoffenheim e stacca il pass per i sedicesimi con 2 giornate d'anticipo. Il prossimo appuntamento con lo Young Boys sarà decisivo per il primo posto del gruppo A (basterebbe anche un pareggio), che consentirebbe a Dzeko e compagni di rientrare tra le teste di serie nel prossimo sorteggio.

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO A

ROMA 10

Young Boys 7

Cluj 4

CSKA Sofia 1