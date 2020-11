Europa League: rilancio Napoli, 2-0 al Rijeka. Poker Tottenham, primo gol europeo con il Bayer per Schick

Terminate le altre gare della quarta giornata di Europa League in programma questa sera. Il Napoli vince 2-0 con il Rijeka e si rilancia nel gruppo F, approfittando dello 0-0 tra AZ Alkmaar e Real Sociedad. Il Tottenham ne fa 4 al Ludogorets, il PSV rimonta il PAOK e rientra in gioco per la qualificazione ai sedicesimi. Da segnalare il primo gol europeo con la maglia del Bayer Leverkusen di Patrick Schick, che ha aperto le marcature del 4-1 rifilato all'Hapoel Beer Sheva

Questi i risultati finali (in rosso le qualificate ai sedicesimi)

GRUPPO B

Dundalk-Rapid Vienna 1-3 (11' Knasmüllner, 37' e 58' Kara, 62' rig. Shields)

Classifica: Arsenal 12, Molde e Rapid Vienna 6, Dundalk 0

GRUPPO C

Bayer Leverkusen-Hapoel Beer Sheva 4-1 (29' Schick, 48' Bailey, 58' Shviro, 77' Demirbay, 81' Alario)

Nizza-Slavia Praga 1-3 (14' Lingr, 61' Gouiri, 64' Olayinka, 75' Sima)

Classifica: Slavia Praga e Bayer Leverkusen 9, Nizza e Hapoel Beer Sheva 3

GRUPPO D

Rangers-Benfica 2-2 (7' Arfield, 69' Roofe, 78' Ramos, 81' Pizzi)

Standard Liegi-Lech Poznan 2-1 (61' Ishak, 63' Tapsoba, 90' Laifis)

Classifica: Rangers e Benfica 8, Lech Poznan e Standard Liegi 3

GRUPPO E

Granada-Omonia Nicosia 2-1 (8' Suarez, 60' Asante, 73' Soro)

PSV-PAOK Salonicco 3-2 (4' e 13' Tzolis, 20' Gakpo, 51' Madueke, 53' Malen)

Classifica: Granada 10, PSV 6, PAOK Salonicco 5, Omonia Nicosia 1

GRUPPO F

AZ Alkmaar-Real Sociedad 0-0

Napoli-Rijeka 2-0 (41' Politano, 75' Lozano)

Classifica: Napoli 9, AZ Alkmaar e Real Sociedad 7, Rijeka 0





GRUPPO J

Tottenham-Ludogorets 4-0 (16' e 34' Vinicius, 63' Winks, 73' Lucas Moura)

Classifica: Anversa e Tottenham 9, LASK Linz 6, Ludogorets 1