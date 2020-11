Europa League, lo Young Boys vince in trasferta in campionato: 3-0 al Losanna

Atteso giovedì all'Olimpico nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League dalla Roma - già qualificata ai sedicesimi -, lo Young Boys ha raccolto un'altra vittoria in campionato che lo porta al primo posto in classifica a 18 punti. In trasferta la squadra di Gerardo Seoane ha superato 3-0 il Losanna: a segno Lefort, Mambimbi e Nsame.