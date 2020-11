Europa League: lo Young Boys batte il CSKA Sofia e fa un assist alla Roma. Pari Milan a Lille, passano ai sedicesimi Arsenal, Leicester e Hoffenheim

Terminate le gare del quarto turno della fase a gironi di Europa League in programma oggi pomeriggio. Il risultato che interessa da vicino la Roma arriva da Sofia ed è di fatto un vero e proprio assist per l'undici di Fonseca: il CSKA è stato sconfitto per 1-0 dallo Young Boys. Con una vittoria stasera ai danni del Cluj i giallorossi sarebbero matematicamente sicuri del secondo posto nel gruppo A e quindi qualificati ai sedicesimi con 2 turni d'anticipo.

Si complica invece il cammino del Milan, che pareggia 1-1 a Lille e ora per la qualificazione dovrà guardarsi anche dallo Sparta Praga, che ha travolto (4-1) ed eliminato il Celtic. Arrivano intanto i primi verdetti: Arsenal e Hoffenheim, a punteggio pieno dopo quattro partite, sono le prime qualificate alla fase successiva. Traguardo raggiunto al fotofinish anche dal Leicester, che pareggia in pieno recupero con il Braga. Fuorigioco il Gent, che nella fase finale dello scorso anno aveva incrociato la Roma: per i belgi quarta sconfitta e ultimo posto del gruppo L

Questi i risultati finali (in rosso le qualificate ai sedicesimi):

GRUPPO A

CSKA Sofia-Young Boys 0-1 (34’ Nsame)

Classifica: Roma e Young Boys 7, Cluj 4, CSKA Sofia 1

GRUPPO B

Molde-Arsenal 0-3 (50’ Pepe, 55’ Nelson, 83' Balogun)

Classifica: Arsenal 12, Molde 6, Rapid Vienna 3, Dundalk 0

GRUPPO G

AEK Atene-Zorya Lugansk 0-3 (61’ Gromov, 75’ Kabayev, 86' rig. Yurchenko)

Braga-Leicester 3-3 (4’ Al Musrati, 9’ Barnes, 24’ Paulinho, 79' Thomas, 90' Fran Sergio, 95' Vardy)

Classifica: Leicester 10, Braga 7, AEK Atene e Zorya Lugansk 3

GRUPPO H

Lille-Milan 1-1 (47’ Samu Castillejo, 65’ Bamba)

Sparta Praga-Celtic 4-1 (15’ Edouard, 27’ Hancko, 38’ e 80' Julis, 94' Plavsic)

Classifica: Lille 8, Milan 7, Sparta Praga 6, Celtic 1

GRUPPO I

Maccabi Tel Aviv-Villarreal 1-1 (45’ Baena, 47’ Pesic)

Qarabag-Sivasspor 2-3 (8’ Zoubir, 40’ rig. Kone, 51’ Matic, 58’ Kayode, 79' Kone)

Classifica: Villarreal 10, Maccabi Tel Aviv 7, Sivasspor 6, Qarabag 0

GRUPPO J

LASK Linz-Anversa 0-2 (53’ Refaelov, 83' Gerkens)

Classifica: Anversa 9, Tottenham e LASK Linz 6, Ludogorets 0

GRUPPO K

CSKA Mosca-Feyenoord 0-0

Wolfsberg-Dinamo Zagabria 0-3 (60’ Majer, 75’ Petkovic, 91' Ivanusec)

Classifica: Dinamo Zagabria 8, Feyenoord 5, Wolsberg 4, CSKA Mosca 3

GRUPPO L

Gent-Stella Rossa 0-2 (2’ Petrovic, 58’ Milunovic)

Slovan Liberec-Hoffenheim 0-2 (77' Baumgartner, 89' rig. Kramaric)

Classifica: Hoffenheim 12, Stella Rossa 9, Slovan Liberec 3, Gent 0