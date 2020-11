La Roma vince con 5 gol per la prima volta nella storia dell'Europa League. Giallorossi imbattuti da 8 match in tutte le competizioni

Pokerissimo della Roma in Europa League: gli uomini di Paulo Fonseca schiantano il Cluj di Dan Petrescu - doppietta di Mayoral e reti di Mkhitaryan, Ibanez e Pedro - e danno una piega ben precisa al Gruppo A. E' la prima volta, nella storia della competizione, che la squadra giallorossa porta a casa un match mettendo a segno ben 5 reti.

Per la prima volta, la Roma conquista sette punti nelle prime tre partite della fase a gironi di Europa League. Giallorossi imbattuti da otto match consecutivi in tutte le competizioni; non accadeva da settembre 2019. In generale, gli uomini di Fonseca non subiscono sconfitte da nove partite interne (6V, 3N) in tutte le competizioni per la prima volta da ottobre 2018 (10 in quel caso).

Numeri anche sulla tenuta difensiva: nessun gol subito nelle ultime tre partite in tutte le competizioni per la prima volta da agosto 2018.

Singoli: per Ibanez si tratta del primo gol da quando è in Italia in 19 presenze in tutte le competizioni (tra Atalanta e Roma). Per Borja Mayoral è invece la seconda doppietta in carriera nei Top-5 in tutte le competizioni: la prima in Copa Del Rey contro il Fuenlabrada nel novembre 2017. L'attaccante di proprietà del Real Madrid è solo il secondo giocatore spagnolo ad andare a bersaglio con la Roma tra Coppa Uefa ed Europa League dopo Carles Perez. Pedro ha segnato quattro gol nelle ultime sette partite in tutte le competizioni, il primo da subentrato in questa stagione.

Reti e fasi della partita: 10 degli ultimi 14 gol messi a segno dalla Roma in Europa League sono arrivati nei primi tempi di gioco. Tre delle ultime sei marcature segnate dalla Roma in Europa League, inoltre, sono state realizzate di testa.