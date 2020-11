Europa League, il Napoli rimonta e passa 2-1 sul Rijeka. Vincono Tottenham e Leverkusen, il Benfica si salva al 90'

Terminate le altre gare di Europa League in programma alle 19. Il Napoli vince in rimonta sul Rijeka: dopo l'iniziale svantaggio Demme e Politano portano 3 punti che riaprono il discorso qualificazione per gli azzurri. Sugli altri campi successi per Tottenham e Bayer Leverkusen, il Benfica si salva al 90' e pareggia 3-3 con i Rangers. Crollo PSV, sconfitto per 4-1 dal PAOK.

Questi i risultati

GRUPPO B

Rapid Vienna-Dundalk 4-3 (7' Hoban, 22' Ljubicic, 79' Arase, 82' rig. McMillian, 87' Hoffmann, 90' Demir, 95' rig. McMillian)

Classifica: Arsenal e Molde 6, Rapid Vienna 3, Dundalk 0

GRUPPO C

Hapoel Beer Sheva-Bayer Leverkusen 2-4 (5' Bailey, 12' e 25' Acolatse, 39' aut. Dadya, 75' Bailey, 88' Wirtz)

Slavia Praga-Nizza 3-2 (16' Kuchta, 33' Gouiri, 43' Sima, 71' Kuchta, 90' Ndoye)

Classifica: Slavia Praga e Bayer Leverkusen 6, Nizza e Hapoel Beer Sheva 3

GRUPPO D

Benfica-Rangers 3-3 (2' aut. Goldson, 24' aut. Diogo Goncalves, 25' Kamara, 51' Morelos, 77' Rafa Silva, 90' Nunez)

Lech Poznan-Standard Liegi 3-1 (14' Skoras, 22' Ishak, 29' Lestienne, 48' Ishak)

Classifica: Rangers e Benfica 7, Lech Poznan 3, Standard Liegi 0

GRUPPO E

Omonia Nicosia-Granada 0-2 (4' Herrera, 63' Suarez)

PAOK Salonicco-PSV 4-1 (21' rig. Zahavi, 47' Schwab, 56' Zivkovic, 58' Tziolis, 67' Zivkovic)

Classifica: Granada 7, PAOK Salonicco 5, PSV 3, Omonia Nicosia 1

GRUPPO F

Real Sociedad-AZ Alkmaar 1-0 (58' Portu)

Rijeka-Napoli 1-2 (13' Muric, 43' Demme, 62' Politano)

Classifica: Real Sociedad, AZ Alkmaar e Napoli 6, Rijeka 0

GRUPPO I

Sivasspor-Qarabag 2-0 (11' Osmanpasa, 88' Kayode)

Classifica: Villarreal e Maccabi Tel Aviv 6, Sivasspor 3, Qarabag 0

GRUPPO J

Ludogorets-Tottenham 1-3 (13' Kane, 33' Lucas Moura, 59' Keseru, 62' Lo Celso)

Classifica: Anversa e Tottenham 6, LASK Linz 3, Ludogorets 0